Rio Branco inicia festas juninas com o 15º Esquenta Junino na Praça da Revolução; FOTOS

A cidade de Rio Branco já está em clima de comemorações relativas às festas juninas. No domingo (1º) aconteceu a 15ª edição do Esquenta Junino na Praça da Revolução, no centro da capital acreana. A noite contou com muita música, comidas típicas e apresentações de diversas quadrilhas, já criando expectativas sobre como serão as competições de quadrilha junina neste ano de 2025.

“Depois do carnaval, é o maior evento da cultura do nosso município, então agradecer a toda a parceria das Secretarias Municipais que se dedicaram mais uma vez para esse evento em parceria com a Liga das Quadrilhas Unidas do Acre, um abraço a toda a diretoria da Liga porque essa festa ela está sendo realizada através da Prefeitura e da Liga das Quadrilhas Unidas. Boa sorte ao futuro campeão de 2025!”, disse o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Klowsbey Pereira.

O Esquenta Jungido é realizado pela Prefeitura de Rio Branco, a partir das ações da Fundação Garibaldi Brasil, contando com o apoio da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre.