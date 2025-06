Rio Branco se prepara para sediar, pela 1ª vez, um dos maiores eventos de jiu-jitsu do mundo

Organizado pela federação dos Emirados Árabes Unidos (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro), o torneio acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, no Sesc Bosque, a partir das 9h. A programação começa no dia 27, com a pesagem oficial dos atletas no Via Verde Shopping, marcando o início das atividades.

Com competidores vindos de diversos países e de todo o Brasil, o evento promete colocar a capital acreana no mapa global da modalidade, além de movimentar setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio local. A realização é fruto da parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado, com transmissão ao vivo das lutas para o mundo inteiro.

O secretário municipal de Esportes, Wendell Barbosa, campeão mundial, destacou a confiança do prefeito Tião Bocalom no projeto e o impacto positivo do torneio para o Acre. Bocalom, por sua vez, convidou a população para prestigiar o evento e celebrou o momento histórico para Rio Branco, que receberá visitantes e atletas internacionais em um fim de semana que promete entrar para a história do esporte local.