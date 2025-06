Rio Grande do Sul em alerta: 132 cidades são atingidas por chuvas

O Rio Grande do Sul enfrenta mais uma semana de chuvas intensas, e o cenário segue alarmante: 132 municípios já foram afetados até esta segunda-feira (23/6), segundo a Defesa Civil estadual. As consequências são severas: 6.258 pessoas estão desalojadas, 733 foram resgatadas, 139 animais salvos, além de uma pessoa desaparecida e quatro mortes confirmadas.

Um dos maiores motivos de preocupação está em Porto Alegre, onde o Lago Guaíba segue, pelo quarto dia consecutivo, com o nível acima da cota de alerta para inundação.

Guaíba segue subindo e pressiona capital

De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), às 8h desta segunda, o Guaíba atingiu 3,24 metros, conforme medição feita na Usina do Gasômetro — cinco centímetros acima do valor registrado 24 horas antes. A cota de alerta é de 3 metros, ultrapassada desde a noite de sexta-feira (20/6).

A cota de inundação, que é de 3,60 metros, ainda não foi atingida, mas a tendência de alta mantém as autoridades em estado de vigilância.

Outro ponto de monitoramento da capital, o Cais Mauá, registrou 2,76 metros, superando em 46 centímetros a cota de alerta, que é de 2,30m. A marca está a apenas 24 centímetros da cota de inundação, que é de 3 metros.

Fronteira oeste também sob risco

A situação também é preocupante na fronteira oeste, especialmente nas cidades de Uruguaiana, São Borja e Itaqui, que estão em alerta devido à elevação do Rio Uruguai.

Ao todo, sete pontos do estado estão em cota de alerta, segundo boletim atualizado da Defesa Civil.

Entenda as classificações de risco de inundação:

Cota de atenção: possibilidade moderada de inundação;

Cota de alerta: possibilidade elevada;

Cota de inundação: quando já há danos visíveis no município;

Cota de inundação extrema: quando os danos são severos e generalizados.

As autoridades continuam monitorando a situação e pedem que a população siga as orientações de segurança, especialmente nas áreas próximas a rios e regiões ribeirinhas.

