Rio mais sinuoso do mundo passa pelo Acre e forma diversos lagos ao seu redor; entenda

Você sabia que o rio mais sinuoso do mundo passa pelo Acre? Sim, é o Rio Juruá, que banha a segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, além de outros municípios.

Sua nascente está localizada nos Andes peruanos e chega ao Brasil pelo Acre. Em seguida, segue pelo estado do Amazonas e, finalmente, desemboca no Rio Amazonas, com uma extensão de mais de 3 mil quilômetros, dos quais aproximadamente 1.500 são navegáveis.

As informações constam na página Horizon Geo, uma plataforma especializada na divulgação de conteúdos relacionados ao mapa do Brasil e a questões geográficas.

Quando se diz que um rio é sinuoso, significa que ele possui muitas curvas acentuadas.

“O seu percurso atravessa importantes municípios, servindo como hidrovia, já que a infraestrutura rodoviária é praticamente inexistente na região. O Rio Juruá é conhecido por ser um dos rios mais sinuosos do mundo, com os seus característicos meandros”, destaca a publicação.

A página afirma ainda que as curvas do Juruá favorecem a formação de diversos lagos nas proximidades de suas margens.

“Essas curvas acentuadas acabam criando milhares de lagos todos os anos. Esse processo ocorre porque o rio possui uma grande planície de alagamento, combinada com o regime de secas e cheias dos rios amazônicos, que acabam formando os lagos de meandros. Suas margens são pouco povoadas”, acrescenta.

Muitos dos afluentes do Rio Juruá só foram mapeados por satélites no final da década de 1970, segundo a Horizon Geo.