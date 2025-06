rio-monta-esquema-especial-para-a-bienal-internacional-do-livro

A Bienal Internacional do Livro começa na próxima sexta-feira (13), no Riocentro, zona oeste do Rio. A realização da Bienal reforça a vocação literária da cidade que recebeu este ano o título de Capital Mundial do Livro. A prefeitura do Rio orienta os visitantes a utilizarem o transporte público para chegar ao local do evento, que encerra no dia 22 deste mês.

Transporte

Uma operação especial vai levar o público de BRT até a Bienal do Livro. Nos fins de semana do evento (14 e 15 e 21 e 22) e no feriado de Corpus Christi no dia 19, quando é esperado um público maior, o BRT terá um serviço especial partindo do Terminal Jardim Oceânico até as estações Riocentro e Olof Palme, com paradas apenas no Terminal Alvorada e na estação Rio 2, nos dois sentidos. O serviço, com tarifa normal (R$ 4,70), vai funcionar entre 9h e 23h.

Também nos fins de semana da Bienal e no feriado de Corpus Christi funcionará o serviço especial entre o terminal Paulo da Portela, em Madureira e o terminal Recreio, das 9h às 23h. A linha fará parada nas estações Campinho, Praça Seca, Tanque, Taquara, Santa Efigênia, Curicica, Asa Branca, Morro do Outeiro, Riocentro, Olof Palme e Terminal Recreio.

Além disso, nos dias úteis, as linhas de transporteurbano, 51 (Recreio x Deodoro-Parador) e 41 (Madureira x Recreio-Expresso) serão reforçadas. Excepcionalmente no período da Bienal, o serviço 41, que só opera nos dias úteis, fará paradas nas estações Olof Palme e Riocentro.

Trânsito

O Centro de Operações da prefeitura do Rio (COR-Rio) vai monitorar o trânsito e o deslocamento de público da Bienal do Livro por meio de 73 câmeras instaladas nas vias do entorno do Riocentro. Também será utilizado um drone para acompanhar a movimentação de veículos na região e orientar a operação de tráfego.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) implantará uma operação especial para reduzir impactos no tráfego da região. O efetivo contará com 50 pessoas por dia para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, além de orientar pedestres e motoristas. Para viabilizar a realização do evento, a Rua Pedro Calmon poderá ser interditada em caso de contingência entre a Av. Salvador Allende e a Rua Abrahão Jabour.

Nos horários do evento é recomendado que os motoristas da região utilizem como rota, a Avenida das Américas e Avenida. Ayrton Senna para a ligação até a via expressa Linha Amarela, em função da sobrecarga na circulação de veículos na Avenida Salvador Allende, onde fica o Riocentro e na Avenida Embaixador Abelardo Bueno.

Proteção

As mulheres também terão serviços especiais da prefeitura do Rio. Servidores da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Cuidados divulgarão os cursos oferecidos pela pasta e vão distribuir materiais da campanha Rio+Seguro para Mulheres sobre a rede de enfrentamento à violência doméstica.

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal do Rio vão atuar com 40 agentes em apoio à Bienal do Livro. As ações de ordenamento urbano e de trânsito se estenderão até o encerramento do evento e escoamento do público.

A operação ainda conta com agentes do BRT Seguro nas estações Olof Palme, Rio Centro e Morro do Outeiro, além de fiscais da Superintendência de Táxis que vão fiscalizar o bolsão interno e fazer o monitoramento do entorno do evento.

Marca

A Secretaria Municipal de Cultura levará à Bienal 2025 a marca Rio Capital Mundial do Livro, concedida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Haverá um stand dedicado ao título que contará com painéis e ações exclusivas durante todo o evento. Dentre elas destaca-se a exibição do projeto Rio Memórias; parangolés literários; exposição de livros ganhadores do Jabuti com os seus respectivos prêmios e a distribuição de cartões-postais literários.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) terá um estande de 150 m² e uma programação planejada para receber cerca de 30 mil alunos e 56 mil profissionais da rede municipal, além do público visitante. O estande tem como foco a valorização da leitura, a integração da tecnologia com a educação e o debate de temas como equidade de gênero, antirracismo, inovação pedagógica e a conexão da escola com o território. Um dos destaques será mostrar que é possível integrar tecnologia ao universo da leitura, com a exposição de projetos desenvolvidos por alunos no espaço dos Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs).