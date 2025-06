Rio: tiroteio em operação policial fecha a Av. Brasil e Linha Vermelha

Uma grande operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) na manhã desta terça-feira (10/6) fechou a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, no Rio, o que travou o trânsito na zona Norte da cidade. Ouve troca de tiros entre policiais e traficantes da região.

Por isso, o Centro de Operações e Resiliência (COR) colocou a cidade no Estágio 2, de uma escala de 5 – o que indica possibilidade de impactos na rotina dos cidadãos.

A operação acontece no Complexo de Israel, que compreende as comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, com o objetivo de cumprir pelo menos 44 mandados de prisão contra criminosos que fazem parte do Terceiro Comando Puro (TCP).

Tráfico de drogas

Segundo a polícia, a ação desta terça é resultado de 7 meses de investigações, que culminaram na identificação de 44 traficantes sem mandados anteriores, permitindo à Civil solicitar ordens judiciais com base em novas provas. Esse bando é chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, um dos traficantes mais procurados do Rio.

De acordo com a polícia, o TCP impõe seu domínio com o uso de barricadas, drones para monitoramento das forças de segurança, toque de recolher e monopólio de serviços públicos, além de promover intolerância religiosa.

A polícia descobriu um grupo que organizava “protestos” com a queima de ônibus para obstruir o trabalho policial. Outro núcleo se especializou no abate de aeronaves policiais, composto por criminosos com armamento pesado e treinamento específico.

Impactos

O operação já causou impactos na vida de quem mora na capital carioca. O Rio Ônibus informou que pelo menos 50 linhas estão com seus itinerários prejudicados. Já segundo a Mobi Rio, por medida de segurança, a calha exclusiva para os BRTs foi temporariamente interrompida nos trechos afetados.

A rede aérea da SuperVia foi atingida na região de Parada de Lucas. Por causa disso, trens do Ramal Saracuruna operavam apenas no trecho entre Central do Brasil e a Penha. Técnicos da concessionária já foram acionados, mas aguardam para realizar os trabalhos necessários em função de tiroteio na região.