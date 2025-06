Rival do Real Madrid no mundial avalia Neymar como reforço de última hora

O atacante Neymar pode disputar o Mundial de Clubes deste ano com a camisa do Pachuca, do México. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca, que afirma que o clube mexicano estuda a contratação do camisa 10 do Santos para o torneio, que será disputado entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Segundo a publicação, ainda não houve uma proposta formal ao estafe do jogador, mas seu nome está na pauta da diretoria como uma das opções para reforçar a equipe na competição. O Pachuca integra o Grupo H do Mundial, ao lado de Al-Hilal, Real Madrid e RB Salzburg.

No jogo do Santos contra o Atlético MG, na última quarta (16/4), Neymar deixou o campo com dor

A possível investida do clube mexicano em Neymar ocorre em meio à indefinição sobre o futuro do jogador, que retornou ao Santos no início do ano para cumprir um contrato de seis meses. Desde então, ele tem atuado regularmente na equipe e atraído o interesse de clubes de diferentes países.

Neymar tem contrato com o Santos até o próximo dia 30 de junho. No último domingo (1/6), ele foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Com isso, caso não renove, o atacante não irá mais atuar com a camisa do Santos, abrindo brecha para se transferir para outro clube. No momento, Neymar já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O Mundial de Clubes de 2025 marca a estreia do novo formato da competição, com 32 equipes participantes, representando todas as confederações. O Pachuca garantiu sua vaga como campeão da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023.