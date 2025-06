RJ: quem é o homem que estrangulou ex e se jogou na frente de carreta

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) identificou o homem que matou a ex-namorada estrangulada e depois se jogou na frente de uma carreta em alta velocidade, nessa quarta-feira (4/6), em Magé, na Baixada Fluminense.

O autor do feminicídio é Mauro Conceição (foto em destaque), que estava em liberdade provisória e usando tornozeleira eletrônica por incediar a casa de outra mulher vítima de violência doméstica.

Entenda o caso:

Tânia Lúcia de Souza foi achada morta por vizinhos dentro de casa.

A Polícia Civil foi acionada, mas o criminoso já havia fugido do local.

A mulher teria sido estrangulada pelo homem após ela se recusar a reatar o relacionamento.

O homem foi encontrado horas depois, morto ao ser atingido por uma carreta que trafegava pela rodovia.

De acordo com as investigações, o desaparecimento da vítima ligou o sinal de alerta na vizinhança, já que Tânia tinha o costume de sempre sair de casa logo cedo para conversar com as vizinhas.

No mesmo dia em que perdeu a vida, Tânia comemoraria o aniversário do filho.

O ex-namorado da vítima, estava em liberdade provisória e usava tornozeleira eletrônica no momento do crime.