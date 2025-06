RJ: tiroteio fecha Av. Brasil em operação no Complexo de Israel; vídeo

Um intenso tiroteio no fim da madrugada desta terça-feira (3/6) provocou o fechamento da Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, na zona norte do Rio. A troca de tiros aconteceu durante uma operação da Polícia Militar no Completo de Israel para coibir a ação de criminosos que atuam no roubo de veículos.

Além de Vigário Geral, a operação acontece nas comunidades de Cidade Alta e Parada de Lucas, Pica-Pau e Cinco Bocas.

Veja imagens:

Por meio das redes sociais, motoristas e passageiros relataram intenso tiroteio e presença de muitas viaturas da Polícia Militar pela Avenida Brasil.

O Centro de Operações do Rio também informou sobre a interrupção do fluxo em razão da ação policial.

De acordo com a Supervia, trens para a Central do Brasil terminam viagem na estação Duque de Caxias. Trens para Saracuruna e Gramacho terminam a viagem na estação Penha.

O intervalo no momento é de 40 minutos. A concessionária informa que a medida é necessária para garantir a segurança dos passageiros e colaboradores.

Segundo a Mobi-Rio, por conta da operação, alguns serviços do BRT no corredor Transbrasil estão operando com os intervalos irregulares. As linhas afetadas são:

60 — Deodoro x Gentileza (Parador),

61 — Deodoro x Gentileza (Expresso) e

71 — Vigário Geral x Gentileza (Expresso).

Operação contra o crime organizado

O Complexo de Israel é um conjunto de cinco bairros dominados pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Peixão é um dos criminosos mais procurados do estado do Rio e é investigado por terrorismo, ao ordenar ataques em direção a Avenida Brasil, Linha Vermelha e Washington Luiz durante uma operação em outubro do ano passado que deixou três inocentes mortos e outros três feridos.