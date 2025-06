RJ: ventania arrasta stand up paddle e 73 pessoas são retiradas do mar

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMRJ) resgatou, na manhã deste sábado (21/6), 73 pessoas no mar da Praia do Leme, zona sul carioca. Elas praticavam stand up paddle, quando foram surpreendidas por uma forte ventania e, com isso, arrastadas mar adentro.

Segundo a corporação, o acionamento aconteceu por volta das 7h23 da manhã. Participaram do resgate os grupamentos de Copacabana e de Botafogo, além da aeronave do Corpo de Bombeiros. Confira o momento do resgate:

A corporação informou que mais de 100 pessoas praticavam stand-up paddle, no momento do ocorrido. No entanto, confirmou que 73 pessoas foram retiradas do mar pelos bombeiros, outros retornaram à praia por conta própria.

“Antes de qualquer passeio no mar, é essencial conferir a previsão do tempo. Se houver risco de ventos fortes, chuva ou mar agitado, não vá. Use sempre colete salva-vidas, evite áreas de navegação e avise alguém sobre seu trajeto, enviando sua localização em tempo real”, alerta os Bombeiros.

Três quilômetros da faixa de areia

Já em terra firme, oito pessoas foram atendidas nas ambulâncias dos Bombeiros, mas ninguém apresentou problemas graves e foram liberados ainda no local. O incidente ocorreu a menos de três quilômetros da faixa de areia.

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a capital fluminense neste sábado é de ventos fracos durante todo o dia, com temperatura mínima de 15ºC e máxima de 30ºC.