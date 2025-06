Roberto Justus fala sobre ciúmes no casamento e elogia esposa: “Minha mulher é séria”

O apresentador e empresário Roberto Justus marcou presença no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, nesta terça-feira (10/6), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em entrevista a repórter do portal LeoDias, Mônica Apor, ele comentou sobre o ciúmes no casamento e elogiou a esposa, Ana Paula Siebert: “Minha mulher é séria”.

O pai de Rafa Justus comentou sobre a foto em que a esposa posa ao lado de vários homens e aponta que não há motivos para ter ciúmes: “Confio nela e confio em mim. Zero [ciúmes], nem eu nem ela. É mesmo. É assim, depois da maturidade você aprende tanta coisa. O ciúmes, minha coisa, mostra a fraqueza da pessoa, mostra a insegurança da pessoa. Se a pessoa quiser aprontar com você na vida, aprenda. Vai fazer com você querendo ou não. Agora, você tem uma boa relação, uma relação estável. Você é feliz com a pessoa. Qual motivo a pessoa tem? Eu sempre falo, se a pessoa quiser fazer alguma coisa errada, azar é dela. Eu nem quero estar do lado de uma pessoa assim”.

O empresário ainda encheu a amada de elogios e deixou um conselho para os apaixonados: “Minha mulher é séria, minha mulher não dá espaço pra ninguém. É uma mulher muito, sabe, com um comportamento super exemplar. Ela vai onde ela quer, viaja onde ela quer, sai com as amigas, eu não tô nem aí. Mesma coisa, ela me dá muita liberdade. Tem uma frase que eu adoro. Quanto mais longe você deixa o seu amor ir, mais rápido ele volta pra você”.

Ana Paula e Justus estão juntos há 10 anos e são pais da pequena Vicky, de 5 anos. Além da menina, Roberto é pai de mais quatro filhos, frutos dos ex-casamentos: Ricardo, de 41 anos, Fabiana, de 38, Luiza, de 31 anos e Rafaella, de 15 anos.