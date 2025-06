Rock Burger Beer chega com tudo em sua 3ª edição: 6h de open food, rock e hambúrguer pra ninguém botar defeito!

O Rock Burger Beer chega a sua 3ª edição e já pode ser considerado um dos maiores Festivais gastronômicos de Rio Branco, reunindo 20 estações de Burgers, com muito rock do começo ao fim o RBB é um evento pra toda família.

As melhores hamburguerias da cidade estarão reunidas em um só lugar, a chácara modelo, que vai estar preparadíssima pra receber mais de mil pessoas, com vários ambientes instagramáveis, espaço kids, segurança, música ao vivo (rock and roll, bebê) e bebida gelada.

No Setlist teremos banda volátil, The roses e diretamente de Porto Velho The lady Rock, além é claro do DJ Carlos, é muita música boa, vai por mim.

E nas estações cada hamburgueria preparou um Burger especial pra apresentar pro público, tem Burger árabe, com jambu, de cordeiro, pulled pork, de frango… É tanta coisa boa que nem cabe aqui. Confere tudinho no card abaixo:

E é claro que o circuito gastronômico não poderia ficar de fora dessa, repetindo a parceria que deu certo estaremos por lá a partir das 16h, mostrando pra vocês absolutamente tudo. Serão 6 horas de open food e música boa em um espaço totalmente preparado pra esse evento incrivel.