Rodeio na Expoacre Juruá terá mais de 50 peões e ganhador vai levar uma moto zero km

Uma das atrações mais aguardadas da ExpoAcre Juruá 2025, o tradicional rodeio, reunirá 55 peões de diferentes municípios da região. A informação foi confirmada pelo gerente da Secretaria de Estado de Agricultura, Marcos Pereira nesta segunda-feira (30).

A abertura do rodeio está marcada para acontecer na quinta-feira, dia 03 de julho. O vencedor, além de representar o Juruá na disputa estadual na ExpoAcre, em Rio Branco, vai levar uma moto zero km.

“Cinco peões do Juruá vão se classificar para o grande rodeio da ExpoAcre e a possibilidade de montar em Barretos em 2025, a partir de agosto. Aqui a gente recebe peões de todos os municípios, do Amazonas, em Guajará, Boca do Acre, vindo de Ipixuna, que estarão concorrendo a uma motocicleta, doação da Star Motors”, explicou.

O segundo ao décimo colocado ainda vao concorrer a uma quantia em dinheiro oferecido pela organização. A grande final do rodeio acontece no sábado, 5 de julho.

Veja a programação completa:

* Terça-feira, 1º de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show nacional com a banda Raça Negra;

* Quarta-feira, 2 de julho – Prova Team Roping (Laço em Dupla) e show nacional com o cantor Gusttavo Lima;

* Quinta-feira, 3 de julho – Abertura do rodeio, luta Nauas Combat e show gospel com o cantor Isaías Saad;

* Sexta-feira, 4 de julho – Continuação do rodeio e show nacional com o cantor Marcynho Sensação;

* Sábado, 5 de julho – Cavalgada, encerramento do rodeio e Festival Vila Kids;

* Domingo, 6 de julho – Casamento coletivo e shows nacionais com os cantores Wesley Safadão e Eric Land.

A entrada para os shows será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A arrecadação será feita pelo programa Mesa Brasil, que estará presente durante todos os dias do evento.

