Rodrigo Faro fala sobre retorno à TV e diz que curte a vida fora dos holofotes: “Na hora certa”

Rodrigo Faro foi mais um dos famosos que prestigiaram a 5ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, que aconteceu nesta terça-feira (10/6), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o apresentador comentou sobre os planos para os próximos meses e projetos de trabalho, deixando no ar se volta à ativa na televisão, ou não.

“Cara, eu tô fazendo coisas que eu não fazia há 40 anos, né?”, iniciou o apresentador sobre vida fora da tv. “Viajar com a minha família agora, sair, ficar um mês fora do Brasil, viajando com elas, curtindo, passeando, levo minha filha na escola, levo no clube, danço com a outra, treino com a outra, levo a Vera onde ela quer, assim, eu tô, cara, tá muito legal esse momento”, declarou.

Faro deixou a televisão em dezembro do ano passado, após 16 anos na Record e comentou sobre a possibilidade de novos projetos: “Na hora certa algum projeto vai fazer brilhar o meu olho, eu ouvi algumas coisas, né, alguns títulos, alguns convites, que realmente não, a coisa não andou muito, mas eu tô aguardando, assim, eu tô aguardando, tenho conversado, e esperando a hora certa pra voltar, e se voltar também, porque tá tão gostoso”, contou.

O comunicador negou que pretende criar um canal no YouTube e deixou claro que só volta para a televisão caso apareça um projeto com a cara dele: “Não, não sei se fazer um canal meu, mas talvez algum reality legal, algum projeto bacana, algum programa, que pode ser durante a semana, pode ser no final de semana, mas é aquele projeto que você lê e fala, ‘hum, isso é legal de eu fazer’. Mas ainda não bateu isso? Não sei… algo que tem a minha cara […] Na hora certa vai vir alguma coisa boa aí, aí eu volto, ou não”, explicou.