Rodrigo Hilbert reage após Fernanda Lima expor falta de sexo; vídeo

Rodrigo Hilbert falou sobre a fase ruim que vem passando com Fernanda Lima no casamento. A polêmica se instaurou após a apresentadora afirmar, durante participação no Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que “não estava fácil” transar com o marido devido à correria do dia a dia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal aparece brincando ao falar sobre a repercussão da fala. “Em ‘Conversa na copa’ de hoje, um casal debatendo sua sexualidade que foi exposta na memelandia”, escreveu Fernanda.

Manifestação de Rodrigo Hilbert

Na gravação, Fernanda Lima aparece na cozinha de casa, conversando com a câmera: “Pra quem viu minha participação ontem no Surubaum… Realmente está difícil, realmente ele faz mais cabana, trilha de bike, do que sexo… Tá ficando mais velho”, disparou ela sendo interrompida por Hilbert: “Para de ser maluco”, gritou ele no fundo.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima

Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima

Fernanda Lima

Segundo Rodrigo Hilbert, seu casamento não está “frio”. “Transamos 5 vezes em 3 dias semana passada em Paris. Isso é ruim?”, perguntou ele. “Quer mais?”, completou. Fernanda Lima logo respondeu: “Sempre mais”, disse aos risos.

A apresentadora ainda destacou que o comentário feito no programa foi sobre uma semana pontual. “Essa falta toda que falei durante o programa, era porque a gente estava em uma semana difícil, de muito trabalho. Acho que, quando a gente conseguiu viajar sozinho, a gente se programou justamente para poder… Acho que na semana que fui, eu estava um pouco angustiada, porque a gente não conseguia”, explicou ela.

O que disse Fernanda Lima

No surubaum, Fernanda Lima disse: “Não está fácil na minha casa”, falou.

Também convidada na ocasião, a deputada Erika Hilton quis se certificar de que a apresentadora estava se referindo à vida sexual. “Ao sexo. Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida”, respondeu Fernanda.

A artista continuou: “Eu disse pra ele [Rodrigo Hilbert]: ‘Precisamos, né?’. E ele falou: ‘É, um pouquinho’. Aí, eu falei: ‘Não, um pouquinho, não’. Aí, ele: ‘Mas, pra quem não tem nada, um pouquinho já tá bom’”, concluiu a apresentadora, arrancando risos dos presentes.