ROG Xbox Ally já tem preço? Tudo que se sabe até agora sobre o portátil

O ROG Xbox Ally está planejado para chegar durante o período de festas no final do ano, no último trimestre de 2025, porém sem uma data definida. Também não foi anunciado o preço do dispositivo. A fim de comparação, nos Estados Unidos o ROG Ally padrão com chip Z1 é vendido por US$ 649,99 (em torno de R$ 3.623,95 sem impostos) e o ROG Ally X com chip Z1 Extreme por (por volta de R$ 4.460,26), enquanto no Brasil os preços começam em R$ 5.799 e R$ 7.545,35 pelos dois modelos no Mercado Livre e na Amazon, respectivamente.