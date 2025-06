Roque Júnior elogia Ancelotti em estreia na Seleção: “Boa relação com o grupo”

Campeão da Copa do Mundo em 2002, Roque Júnior aprovou a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Em entrevista ao repórter João Victor, do portal LeoDias, o ex-zagueiro destacou a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na última terça-feira (10/6), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Desejo sorte. Ele estreia em casa. Tomara que a Seleção vá bem, para que ele possa também estrear bem dentro de casa. É sempre bom estrear com o pé direito em casa”, declarou Roque Jr.

Campeão da Champions com o PSG, Marquinhos seguiu com a braçadeira de capitão na Seleção.

Treinado por Ancelotti no Milan, o ex-defensor acredita que a gestão de grupo é o principal elo do treinador à frente da Seleção. “Uma coisa é clube, outra é Seleção. É diferente. Mas, uma característica dele é a questão do relacionamento. Ele consegue conduzir bem isso, a relação com o grupo, com os jogadores”, afirmou.

Com a vitória, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Para Roque, a forma como Ancelotti conduz o vestiário pode ser decisiva na caminhada. “Acho que é isso que pode fazer com que ele ajude a Seleção e tenha sucesso também”, completou o ex-jogador.

Agora, o Brasil enfrenta o Chile, provavelmente no Maracanã, no dia 9 de setembro, e visita a Bolívia no dia 14 do mesmo mês. Ambos os jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.