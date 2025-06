Rosana Nascimento é reeleita presidente do Sinteac com mais de 60% dos votos

A eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac) confirmou a reeleição da professora Rosana Nascimento. A chapa que ela lidera venceu o pleito com 61,32% dos votos válidos, totalizando 2.956 votos. A chapa concorrente, encabeçada por Márcia Lima, recebeu 1.772 votos, o equivalente a 36,76%.

Com o resultado, Rosana permanece na presidência da entidade, acompanhada pelo vice Pedro Lima, de Cruzeiro do Sul. O mandato terá duração de quatro anos.

A apuração foi concluída na noite de sexta-feira (6), na sede do sindicato em Rio Branco, após a chegada dos resultados das urnas volantes vindas do interior do estado. De acordo com a Comissão Eleitoral, todo o processo transcorreu de forma tranquila e dentro da normalidade.

Mais de 11 mil sindicalizados estavam aptos a votar. A eleição foi realizada em todo o estado, com urnas fixas instaladas em escolas e subcomissões eleitorais. Também foram utilizadas urnas volantes para alcançar localidades rurais e de difícil acesso, incluindo áreas da Transacreana, BR-364 e diversos ramais.