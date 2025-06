rota-do-medo:-os-crimes-mais-comuns-contra-motoristas-de-app-no-df

Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto na última terça-feira (17/6), em uma situação que reacende o alerta da categoria sobre os riscos enfrentados durante o trabalho.

Leia também

A vítima, Vicente Matheus, contou em vídeo nas redes sociais que estava indo na casa de um amigo quando aceitou uma corrida, partindo da Esplanada dos Ministérios com destino a Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. O que parecia ser uma corrida comum quase terminou em tragédia.

Antes mesmo de se deslocar até o passageiro, Vicente recebeu uma mensagem inesperada: “Roubo de carro aqui, irmão. Queremos o seu não. A gente viu você, cara de gente boa, e desistiu de roubar você.”

O recado, possivelmente enviado pelos próprios criminosos, revela uma realidade cruel: os motoristas de aplicativo estão constantemente expostos ao perigo, mesmo antes de o passageiro entrar no carro.

Veja:

“Criminoso não tem cara”

Um outro motorista de aplicativo, que não quis ser identificado, disse ao Metrópoles que “criminoso não tem cara”. “Não temos como saber que tipo de pessoa a gente está transportando. A gente pode aceitar uma corrida, entrar uma pessoa de terno e gravata, e te assaltar”, detalha. O medo impera na categoria.

“Tem os lugares que são listados como perigosos, mas a realidade é que o crime está em qualquer região. Posso ser chamado para uma corrida em Águas Claras ou no Plano Piloto ou Lago Sul e o usuário pode ser um bandido disfarçado de cliente”, reforçou o trabalhador.

De roubos a assaltos com restrição de liberdade

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) enviou alguns dados para a coluna Na Mira que mostra a vulnerabilidade dos motoristas de aplicativo. Na lista, há 15 naturezas criminais de motoristas de aplicativo como vítimas.

Na apuração, em primeiro lugar nesse ranking está as ameaças, que de janeiro a 11 de maio deste anos foram registrados 89 casos. Em 2024, foram 220 situações.

O crime de injúria está na terceira posição, com 62 casos, contra 153 registros no ano passado.

Em quarto lugar tem a relação de roubos de carros, que nesse período são 72. No ano passado foram 123 roubos de veículos.

Já em relação a roubos com restrição de liberdade foram apurados 5 situações. Em 2024, 22.

Em relação a latrocínio tentado, não houve nenhum registro até o período apurado. No ano passado teve um caso.

Casos recentes

Em 1º de maio deste ano, um casal foi flagrado assaltando um motorista de app no Gama. Ele estava parado, fora de corrida, quando foi surpreendido pela dupla, rendido e teve o carro levado. O caso está sendo investigado pela PCDF.

Já em 27 de maio, outro motorista foi feito refém durante uma corrida. Ele foi ameaçado com uma faca no pescoço, amarrado e abandonado no Altiplano Leste (DF). Pouco depois, o veículo foi localizado na QI 28, no Lago Sul, pelo Grupo Tático Operacional (Gtop 23). Um dos assaltantes foi preso.

Imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Dupla rouba carro de motorista estacionado no Gama. O crime foi em primeiro de maio deste ano

Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 3

Carro roubado que foi recuperado e faca utilizada no crime apreendida em maio deste ano

Reprodução / PMDF 3 de 3

Mensagem enviada pelos bandidos durante a tentativa de roubo que ocorreu em 17 de junho

Reprodução / Redes Sociais