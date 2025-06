Roust Buffet revela segredos de preparação da festa junina em que Juh Vellegas foi pedida em noivado

O pedido de casamento da influenciadora acreana Juh Vellegas contou com uma estrutura inédita preparada pelo Roust Buffet: uma ilha gastronômica circular, com cerca de nove metros e pratos típicos de festas juninas. A mesa foi pensada especialmente para atender ao pedido da influenciadora, que solicitou comidas temáticas de arraial para o evento.

Responsável pela execução do buffet, o empreendedor Railan Araújo, proprietário da empresa, explicou que o cardápio incluiu galinha picante, charuto, rabada no tucupi, milho cozido, pipoca e frios.

A montagem foi pensada para atender os cerca de 150 convidados, mas explicou que a estrutura do buffet comporta eventos com até 800 pessoas. “A gente sempre atende quando o cliente pede algo temático, e com a Juh não foi diferente. Fizemos tudo com muito carinho”, relatou.

O evento também contou com uma mesa, em formato de S, projetada para que os convidados pudessem circular ao redor. “Foi uma mesa que nunca tínhamos feito. Ela era acessível por todos os lados, o que facilitou a interação dos convidados. A Juh ficou surpresa quando viu, e eu gosto disso, de surpreender o cliente”, destacou Railan.

O Roust Buffet é especializado em eventos como jantares, coquetéis, almoços, cafés da manhã e festas infantis. Railan fundou o negócio após anos atuando como representante comercial. Ele começou oferecendo apenas jantares, mas hoje diversificou os serviços, investindo em novos cardápios e estrutura.

A inspiração para trabalhar com eventos surgiu ainda na adolescência, com a convivência com a mãe e a avó. “Minha avó sempre fazia festas em casa, guardava pratos, talheres. Quando ela fez 75 anos, organizei um aniversário para ela com mais de 300 pessoas, sem ter nada. Só sabia cozinhar. Aluguei pratos, peguei panelas emprestadas e fui atrás”, relembra.

O contato para contratação do Roust Buffet pode ser feito pelo número (68) 99928-1744 ou pelo Instagram @roust.buffet.

Veja mais imagens do Buffet: