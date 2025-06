Sabadou daquele jeito! Vini Jr. faz resenha com direito a show de Léo Santana

O craque do Real Madrid, Vini Jr., está no Brasil há alguns dias e vai aproveitar sua passagem pelo país da melhor forma: com festa. Neste sábado (31/5), ele promove uma resenha com amigos em sua casa, no Rio de Janeiro, segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Para comandar a música da noite, o jogador convidou ninguém menos que o GG da Bahia, Léo Santana.

A lista de convidados é bastante seletiva. Léo, que se apresentou na sexta-feira (30/5) no Espaço Hall, também está na cidade e foi chamado pessoalmente por Vini Jr. para colocar todo mundo para dançar ao som de pagodão.

Na última quarta-feira (29/5), o atacante foi visto no Estádio do Maracanã, onde acompanhou a partida entre Flamengo e Deportivo Táchira pela Libertadores. Ao lado do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Vini Jr. atraiu todos os olhares nas tribunas.

Na ocasião, ele conversou com exclusividade com o portal LeoDias sobre um possível retorno ao Flamengo. Objetivo, respondeu que sim, mas sem previsão de quando isso poderá acontecer.