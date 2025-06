Sabatina de indicado de Lula ao STJ pode ficar para 2º semestre

Indicado por Lula para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) na terça-feira (27/5), o desembargador Carlos Brandão só deve ser sabatinado pelo Senado no segundo semestre de 2024.

De acordo com integrantes da cúpula da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, há uma série de outras sabatinas e propostas na fila do colegiado antes da indicação ao STJ.

Desembargador Carlos Brandão foi indicado por Lula para o STJ

Marluce Caldas deve ser indicada por Lula nos proximos dias

Presidente Lula levou meses para fazer indicação

Lula é o presidente da República

Senadores afirmam ainda que a ideia é aguardar para que Brandão seja sabatinado na CCJ junto com outro nome que será indicado por Lula para o STJ na lista tríplice do Ministério Público.

Como a coluna mostrou, por acordos políticos, Lula decidiu adiar temporariamente a indicação da lista. A favorita hoje para a vaga é a procuradora alagoana Marluce Caldas.

Sabatina para o STM

Senadores da CCJ afirmam ainda que os indicados ao STJ só devem ser sabatinados na comissão depois da advogada Veronica Sterman, indicada por Lula ao Superior Tribunal Militar (STM) em março.

Como a coluna noticiou, Verônica começou “beija-mão” com senadores e já se encontrou com o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA). Até agora, porém, o senador baiano não marcou a sabatina dela.

A interlocutores o presidente da CCJ previu que pelo menos a sabatina da indicada de Lula para o tribunal militar deve acontecer antes do início do recesso parlamentar de julho.