Sabrina Carpenter anuncia novo álbum para agosto; confira o que já sabemos

Uma semana depois de lançar um novo single, Sabrina Carpenter anunciou nesta quarta-feira (11/6) o lançamento do seu sétimo álbum de estúdio: “Man’s Best Friend”, que promete trazer ainda mais do estilo sensual, cheio de referências aos anos 60 e com muito duplo sentido da loirinha do pop.

O álbum está previsto para chegar às plataformas digitais em agosto de 2025, um ano depois do lançamento de “Short n’Sweet”, que rendeu à diva pop a música mais escutada de 2024 no Spotify com “Espresso” e topo nas paradas mundiais.

Até o momento, sabemos apenas qual será a primeira música do álbum: “Manchild”, lançada como single pela cantora na última quarta-feira (4/6), que traz muitas pitadas de country, e um videoclipe totalmente inspirado nos filmes das décadas de 60 e 70.

“Man’s Best Friend”, nome que faz trocadilho com o apelido de cachorros, provavelmente trará ainda mais letras sarcásticas e ritmos contagiantes de Sabrina Carpenter sobre relacionamentos e o caráter masculino.

O novo álbum está previsto para chegar às plataformas digitais em 29 de agosto deste ano.