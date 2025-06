Sabrina Sato e Nicolas Prattes apresentam novo membro da família: “Agora somos oito”

A família de Sabrina Sato e Nicolas Prattes ganhou mais um integrante, neste sábado (7/6). O casal adotou seu quinto cachorro, um filhote da raça golden retriever, que recebeu o nome de Maui. Nas redes sociais, a apresentadora mostrou as primeiras interações da filha Zoe, de 6 anos, com o novo pet.

“Nossa família estava tranquila com sete. Agora somos oito”, brincou ela na imagem de todos reunidos na sala de casa: Bupi, Coco, Lucky, Belinha e Maui.

Fotos: Edu Araújo Agnews Nicolas Prattes esteve presente na pré-estreia do reality de Sabrina Sato. Reprodução: portal LeoDias Reprodução/Instagram Sabrina Sato compartilha registros do casamento de Ana Maria Braga: "Cheio de amor" Reprodução: Instagram

Em outro story, a artista mostrou que a herdeira Zoe – que é apaixonada por animais – já estava construindo laços afetivos com o golden: “Ele tá me lambendo, que fofo. Ai, que lindo. Que fofinho”, disparou a criança com o cachorro em seu colo.

Sabrina também compartilhou o momento de aprendizado que ela e o marido receberam de um treinador de animais: “Sábado à noite e a gente aprendendo com eles”, escreveu a japa na legenda do vídeo em que um dos seus cachorros aparece recebendo os comandos.

Sabrina e Nicolas começaram a se relacionar no início do ano passado e oficializaram a união com uma cerimônia intimista, realizada no interior de São Paulo, no dia 10 de janeiro deste ano.