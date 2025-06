Saga promove mega feirão com carros a partir de R$ 66.990 e taxa zero

Se você está pensando em trocar ou adquirir um carro novo, o Grupo Saga promoverá neste fim de semana o Mega Feirão Auto Show. O evento, marcado para os dias 13 a 15 de junho, no Complexo Park Sul, reunirá, em um único espaço, uma variedade de modelos das principais montadoras do mercado com preços atrativos.

Além da praticidade e condições especiais, o feirão oferece ainda uma programação especial para toda a família, o que inclui atividades para as crianças, shows musicais, food trucks e um espaço para os pets.

“É um festival para ir com toda a família. Algo que nunca foi feito antes, mas que está sendo preparado com muito carinho para atender a todos e proporcionar uma ótima oportunidade para quem deseja comprar um carro.” Caio Mandarino, diretor da Saga BYD

Estão confirmadas no feirão as marcas BYD, Toyota, Volkswagen, Jeep, Nissan, Hyundai e Fiat, além da rede de seminovos Primeira Mão. Os visitantes terão acesso a uma ampla gama de veículos — de modelos a combustão até elétricos e híbridos — com condições diferenciadas.

Entre os destaques estão 0 km a partir de R$ 66.990, entrada facilitada com uso do FGTS, financiamento com taxa zero e IPVA 2025 grátis em unidades selecionadas.

No segmento de seminovos, os descontos chegam a R$ 30 mil abaixo da Tabela Fipe, com a oferta adicional de garantia estendida de até dois anos, um diferencial relevante para quem busca segurança na compra de um veículo usado.

São mais de 800 veículos à pronta entrega, bônus de até R$ 35 mil, e benefícios exclusivos para quem fechar negócio durante o evento. Entre as facilidades, o cliente poderá ainda escolher entre 1 ano de carregamento gratuito para carros elétricos ou 1.000 km de combustível grátis.

“Outra vantagem é que, na compra de qualquer carro elétrico na Saga, o cliente terá um desconto de 15% na conta de energia”, ressalta Caio Mandarino. Uma oportunidade para quem quer economizar um pouco mais.

O Auto Show também será uma oportunidade para o público conhecer os principais lançamentos do Grupo Saga, incluindo modelos elétricos e híbridos da BYD, marca que vem ganhando espaço no mercado nacional com propostas voltadas à mobilidade sustentável.

A estrutura do evento inclui ainda área de test drive, onde os interessados poderão experimentar os veículos antes da compra. Tudo com atendimento com consultores especializados, que auxiliarão com simulações de financiamento, avaliação de usados com bônus na troca e orientações sobre a documentação necessária.

Segundo o Grupo Saga, todas as promoções são limitadas ao estoque disponível e estão sujeitas à análise de crédito e à vistoria dos veículos usados, no caso de trocas.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Todos os carros estarão disponíveis para test drive durante o evento.

Kebec Nogueira/Metrópoles 2 de 3

Carros da linha Primeira Mão também vão estar disponíveis no feirão

Kebec Nogueira/Metrópoles 3 de 3

Evento contará com mais de 800 veículos à pronta entrega

Kebec Nogueira/Metrópoles

Com mais de 50 anos de atuação, o Grupo Saga é uma das maiores redes de concessionárias do país, com forte atuação no Centro-Oeste. A expectativa é que o feirão movimente um alto volume de negociações e reforce o aquecimento do setor automotivo na região.

Mega Feirão Auto Show

Site | Instagram

Quando: 13, 14 e 15 de junho de 2025

Horário: das 8h às 20h

Onde: Complexo Park Sul – Brasília (DF)