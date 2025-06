Saiba o que abre e fecha no ponto facultativo de Corpus Christi em Rio Branco; veja detalhes

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), e o ponto facultativo decretado para sexta-feira (20) irão alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados em Rio Branco. A medida segue o calendário oficial divulgado pelo governo do Acre e também abrange os órgãos municipais.

Durante esses dois dias, os serviços administrativos do governo do estado e da prefeitura da capital estarão suspensos. Órgãos como a Organização em Centrais de Atendimento (OCA) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) não terão atendimento na quinta e sexta, retornando às atividades normalmente na segunda-feira (23).

No setor bancário, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências estarão fechadas apenas na quinta-feira (19), em razão do feriado. Na sexta-feira (20), o atendimento ocorre normalmente nas localidades onde não há feriado municipal ou estadual. A medida segue as normas do Conselho Monetário Nacional.

As agências dos Correios também estarão fechadas na quinta-feira, retomando o atendimento na sexta, em horário habitual. O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e o Ministério Público do Estado (MP-AC) seguem o feriado forense, ficando sem expediente tanto na quinta quanto na sexta, com retorno na segunda-feira (23).

Já o shopping da capital manterá seu funcionamento habitual, incluindo a programação de cinemas, durante todo o feriado prolongado.

Na área da saúde, os serviços essenciais, como o Pronto Socorro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e delegacias, como a de Flagrantes (Defla) e da Mulher (Deam), seguem funcionando normalmente para atender a população. Além disso, quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) estarão abertas em horário reduzido, das 7h às 13h, na quinta, sexta e sábado. São elas:

– Roney Meireles (Adalberto Sena)

– Hidalgo de Lima (Palheiral)

– Cláudia Vitorino (Taquari)

– Rozangela Pimentel (Calafate)

No sábado (21), o atendimento se estende até às 17h.

O Hemoacre também vai funcionar normalmente durante o feriado, das 7h às 18h, sem interrupções para o almoço, reforçando a importância da doação de sangue nesse período.

Para quem busca lazer, o Parque Ambiental Chico Mendes estará aberto normalmente durante o feriado prolongado. Já a Biblioteca Pública permanecerá fechada na quinta e sexta, reabrindo na segunda-feira (23).