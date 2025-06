Saiba o que Poliana Rocha achou da megafesta de aniversário da neta, Maria Alice

Poliana Rocha, avó de Maria Alice, usou o Instagram para contar como foi o aniversário da neta, que aconteceu na última segunda (2/6). A esposa do cantor Leonardo teceu elogios ao megaevento organizado para celebrar os quatro anos da primogênita de Virginia e Zé Felipe. O tema da festa que movimentou a internet, vale lembrar, foi “O Céu de Maria Alice”.

No story da rede social em que é seguida por mais de 10,5 milhões de pessoas, a jornalista e influenciadora opinou: “Foi uma festa tão linda e, assim, eu fiquei feliz porque a Maria Alice interagiu, ela curtiu a festa dela, os amiguinhos”. Segundo Poliana, a neta também se divertiu bastante no show do grupo de pagode Kamisa 10.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Poliana Rocha falou do megaevento organizado para comemorar os quatro anos da neta, Maria Alice Reprodução Instagram Poliana Rocha falou do megaevento organizado para comemorar os quatro anos da neta, Maria Alice Reprodução Instagram Poliana Rocha falou do megaevento organizado para comemorar os quatro anos da neta, Maria Alice Reprodução Instagram Poliana Rocha falou do megaevento organizado para comemorar os quatro anos da neta, Maria Alice Reprodução Instagram Poliana Rocha falou do megaevento organizado para comemorar os quatro anos da neta, Maria Alice Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Uma das regras do aniversário, que aconteceu em Goiânia, Goiás, foi a proibição do uso de celular. A esposa de Leonardo disse ter achado a decisão incrível. “Acho que todo mundo conseguiu se conectar melhor, não ficou preso, fazendo stories… Eu até falei assim: ‘Gente, acho que eu vou adotar isso nas próximas festas porque a conexão foi muito maior entre as pessoas’”, comentou.

A festa de Maria Alice foi decorada por Tana e Cristal Lobo. O cenário contou com 100 esculturas, cerca de 60 mil balões e muitos anjos e nuvens. A aniversariante teve não apenas um, mas cinco bolos especiais. Além do Kamisa 10, Hugo e Guilherme se apresentaram no evento.

Zé Felipe, agora ex-marido de Virginia, marcou presença na comemoração. O cantor e a influenciadora digital anunciaram o fim do casamento, que durou cinco anos, em 27 de maio.