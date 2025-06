Saiba quais as 7 raças de cachorro mais independentes

Os cães são conhecidos por sua lealdade, carinho e alegria, sendo considerados verdadeiros companheiros para muitas pessoas. Para quem tem uma rotina mais corrida ou prefere um cachorro que saiba se entreter sozinho, algumas raças se destacam por seu comportamento mais independente.

Leia também

Esses animais geralmente são mais autossuficientes, gostam de explorar o ambiente por conta própria, exigem menos interação constante e lidam bem com pequenos momentos de solidão.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O pet traz alegria ao lar

Freepik 2 de 5

Cuidar da dieta do seu pet é importante para promover saúde

Lum3n/ Pezels 3 de 5

Cuidar adequadamente do animal é missão do tutor

Reprodução/Alto Astral 4 de 5

A ração tradicional todos os dias pode parecer pouco atraente para os cães

Reprodução/GettyImages 5 de 5

É preciso ter cuidado com a saúde bucal dos animais

Reprodução/ Freepik

A seguir, confira algumas raças de cachorro independentes!

1. Basenji

Originário da região do Congo, na África, o basenji é uma das raças mais antigas do mundo. É um cão de porte pequeno a médio, com corpo magro, musculoso e pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de castanho, preto e branco.

Uma das suas marcas registradas é o fato de quase não latir — em vez disso, emite sons que lembram um iodel. Inteligente, observador e enérgico, gosta de resolver problemas por conta própria.

Continue a leitura no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.