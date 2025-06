Saiba quais são os melhores suplementos para desinchar o corpo

O inchaço corporal é um incômodo muito comum entre as pessoas. Segundo a nutricionista Amanda Figueiredo, esse efeito pode surgir por diferentes razões, mas as principais causas estão relacionadas à alimentação rica em sal, açúcar e ultraprocessados; ao hábito de ficar muito tempo sentado ou em pé; às alterações hormonais, como no período pré-menstrual, gravidez ou menopausa; e à falta de hidratação.

A especialista acrescenta que o inchaço constante também está associado à constipação, à disbiose intestinal ou a intolerâncias alimentares. “Se for frequente, vale investigar com um profissional de saúde”, recomenda.

Hábitos que ajudam a desinchar

Ter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e fibras e baixa em alimentos processados, industrializados e sódio é uma das formas mais eficazes de desinchar o corpo. De acordo com Amanda, beber a quantidade recomendada de água e praticar atividades físicas com frequência estão, também, entre as melhores maneiras de combater o efeito indesejado.

Suplementos para desinchar

No quesito suplementação, a nutricionista explica que existem opções que atuam na redução da retenção de líquidos, além de conterem propriedades anti-inflamatórias e digestivas, o que também contribui para a diminuição da retenção hídrica.

“Com essa finalidade, entre os mais conhecidos estão os suplementos à base de gengibre, hibisco, cavalinha, cúrcuma, canela e chá verde”, compartilha.

A especialista esclarece que os suplementos alimentares são produtos desenvolvidos para complementar a alimentação, fornecendo nutrientes como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, especialmente quando a ingestão ou absorção desses elementos pela dieta não é suficiente.

“Eles não substituem uma alimentação equilibrada, mas podem ser aliados importantes em situações específicas, como deficiências nutricionais, condições médicas, gestação, envelhecimento ou prática de atividades físicas intensas”, pontua.

Ela, por fim, faz um alerta:

“Mesmo sendo vendido sem necessidade de receita médica, todo e qualquer suplemento, ainda que o mais natural deles, deve ter seu uso orientado por um profissional de saúde, garantindo segurança e eficácia conforme as necessidades individuais. Os de ação diurética, digestiva ou anti-inflamatória podem ter contraindicações em alguns casos, como grávidas e lactantes, crianças, hipotensos, quadros de gastrite e outras doenças digestivas.”

