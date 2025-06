saiba-qual-fruta-tem-100-vezes-mais-vitamina-c-do-que-a-laranja

Vermelha, pequena e tropical. Natural das regiões tropicais das Américas, a acerola tem 50 a 100 vezes mais vitamina C do que outras frutas, como laranja ou limão. Além de fortalecer o sistema imunológico, ela ajuda a manter o metabolismo mais equilibrado, é antioxidante e tem alto potencial antimicrobiano.

“A acerola tem um teor muito mais elevado de vitamina C do que a laranja e pode ser considerada a ‘rainha da vitamina C’. Para se ter uma ideia, 100 gramas de acerola podem conter entre 1000 e 1500 mg de vitamina C, mas é importante lembrar que o grau de maturação da fruta e a safra influenciam nesse teor de vitamina C”, explica a nutricionista Ana Amaral, especialista em emagrecimento, saúde gastrointestinal e longevidade.

A laranja, que também é considerada uma das melhores frutas para fortalecer a imunidade, tem, em média, cerca de 50 mg de vitamina C. Alternar o consumo de cada uma delas é o recomendado para uma alimentação saudável. “É importante lembrar que ambas são frutas nutritivas e que o ideal é ter variedade na alimentação, aproveitando os diferentes benefícios de cada uma”, pontua.

