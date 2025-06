Saiba quem é a pilota de 23 anos que salvou a vida de Lívia Andrade

Há poucos dias, Nayane Porto foi reconhecida como a pilota responsável por evitar um grave acidente aéreo e salvar a vida de Lívia Andrade. A apresentadora estava com o marido, empresário Marcos Araújo, e o DJ norte-americano Kevin Brauer, em um voo a caminho de São Paulo, o qual apresentou uma falha grave.

A aeronave que estava sendo comandada pela comandante de voo Nayane e o copiloto Neto Lima teve uma falha no trem de pouso. Mas, graças a postura da profissional, que seguiu rigorosamente os procedimentos indicados pelo manual do fabricante da aeronave, ninguém saiu ferido.

Quem é a pilota?

Com apenas 23 anos, Nayane se formou em Ciências Aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e, também, tem formação como piloto comercial pelo Aeroclube de Goiás.

Agora, com bastante experiência em voos e habilitação nas modalidades de Piloto Comercial (PC), ela trabalha em uma empresa de táxi aéreo de Goiânia (GO). No final de abril, ela chegou a comemorar seu primeiro voo internacional, para Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nayane também faz sucesso nas redes sociais, onde produz conteúdo relacionado à sua profissão, acumulando mais de 130 mil seguidores no Instagram e 210 mil do TikTok.

Veja fotos da jovem!