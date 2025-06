Saiba quem é Hytalo Santos, influencer suspeito de explorar menores

Famoso por ostentar sua vida luxuosa nas redes sociais e por seus vídeos dançando brega funk, Hytalo Santos agora enfrenta uma investigação do Ministério Público da Paraíba, que suspeita de exploração de menores.

O caso começou a ganhar atenção após uma denúncia anônima ao MP, que está conduzindo um inquérito desde dezembro. A promotora Ana Maria França, responsável pela investigação, está focada em apurar se Hytalo explora adolescentes que vivem com ele. O influenciador se autodenomina “pai” dessas jovens e sempre compartilhou suas vivências em suas redes, mostrando como ajuda esses jovens em situação de vulnerabilidade.

A situação se agravou quando a influenciadora Izabelly Vidal expôs o comportamento de Hytalo em uma série de vídeos. Ela o acusou de tratar seus “filhos” de maneira inadequada e, em uma reviravolta, afirmou que foi vítima de abuso por um falso assessor parlamentar ao tentar denunciar o caso. Hytalo, por sua vez, entrou com uma ação judicial contra Izabelly por difamação.

Kamylinha e Hytalo Santos

Kamylinha e Hytalo Santos

Defesa de Hytalo Santos fala sobre investigação de exploração infantil

Hytalo Santos volta às redes após apanhar em baile: "Estarei na Penha"

A maior parte da polêmica envolve Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, uma das “filhas” adotivas de Hytalo, que recentemente anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão do influenciador. No entanto, em 23 de maio, Hytalo comunicou em suas redes sociais que Kamylinha sofreu um aborto espontâneo. O caso gerou ainda mais críticas quando se soube que outras duas menores sob o cuidado de Hytalo também estariam grávidas.

Além disso, Hytalo está sendo acusado de sexualizar as adolescentes em seus vídeos, com imagens de beijos na boca entre os jovens e roupas que muitos consideram inapropriadas. O influenciador, por sua vez, defende que todas as ações realizadas com os jovens têm o consentimento das mães, mas isso não impediu o aumento das críticas nas redes.

Hytalo ficou muito conhecido nas redes sociais quando se casou com seu parceiro Euro e, em um gesto surpreendente, ofereceu a cada convidado do casamento um iPhone 15 Pro Max, avaliado em cerca de R$ 10 mil. Deolane Bezerra, influenciadora e amiga do casal, foi uma das madrinhas da cerimônia.