Saiba quem é o CAC que matou a esposa com um tiro na cabeça no DF

O motorista e Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) Valdeir Teodoro da Silva (foto em destaque), de 47 anos, atirou e matou a esposa, Telma Senhorinha da Silva, 51, no Lúcio Costa, na noite desse sábado (7/6).

Nascido em Minas Gerais, o CAC desferiu um tiro com uma Taurus 9 milímetros contra a cabeça da esposa. O casal estava junto havia 12 anos, mas nos últimos tempos discutia a separação.

Segundo os vizinhos, Valdeir aparentava ser uma pessoa calma. Mas, de acordo com parentes, o casal tinha discussões frequentes, e Telma teria passado a sofrer constantes agressões verbais.

De acordo com relatos, Valdeir também teria ciúme excessivo. Em diversas ocasiões ele teria chegado a expulsar a esposa de casa. Nestes episódios, Telma buscava refúgio com parentes.

O atirador havia ingerido bebida alcoólica antes do tiro. No quintal da casa, havia latas de cerveja. Após ter disparado contra a esposa, Valdeir desferiu um tiro na cabeça com a própria arma e morreu.

Telma deixa duas filhas: a caçula, de 13, é filha de Valdir, e a mais velha, de 23, fruto de outro relacionamento. A criança estava tomando banho na hora dos disparos e viu os corpos ao sair do banheiro.

O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Inicialmente, a polícia trata a ocorrência como feminicídio seguido de suicídio.

Colaborou Larice de Paula