Saiba quem era jovem de 22 anos morto após ter bicicleta roubada no DF

Um jovem de 22 anos foi vítima de um latrocínio ocorrido no último sábado (31/5), na DF-290. Marcus Vinícius Paulino Candeira da Silva (foto em destaque) pedalava próximo à Vila Guaíra, em Valparaíso de Goiás, quando foi rendido por três suspeitos.

Marcus Vinícius Paulino Candeira da Silva, 22 anos

Marcus Vinícius Paulino Candeira da Silva foi assassinado com chave de fenda por causa de bicicleta no DF

Marcus Vinícius era morador do Setor de Chácaras Anhanguera, em Valparaíso. A bicicleta dele, levada pelos bandidos, é avaliada em R$ 3 mil, de acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Nas redes sociais, o perfil da Igreja Assembleia de Deus no Céu Azul (Asdeca) emitiu nota de pesar devido à morte de Marcus Vinícius. Amigos e conhecidos do jovem aproveitaram para deixar palavras de carinho.

“Que Deus conforte toda a família. Tive uma infância muito boa com ele e sei o quão bom coração ele tinha”, escreveu uma colega do rapaz. “Que dor estou sentindo no meu coração pela a partida desse jovem. Só Deus pra nos confortar”, lamentou outra.

Mais sobre o crime

Os criminosos anunciaram o assalto e tomaram a bicicleta de Marcus. Além de roubá-lo, o trio atacou o jovem com uma chave de fenda na altura do tórax.

O jovem foi levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu.

Ainda no sábado (31/5), horas após o crime, a PMGO prendeu um homem de 28 anos e apreendeu um adolescente de 14. Eles foram levados à 20ª Delegacia de Polícia e à Delegacia da Criança e do Adolescente, respectivamente.

A bicicleta de Marcus Vinícius foi recuperada e levada à 20ª DP, bem como a chave de fenda usada pelos criminosos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura pelo terceiro autor. O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

O nome do terceiro autor do crime ainda não foi divulgado.