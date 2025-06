saiba-quem-foi-douglas-mendes,-o-violinista-que-tocou-com-gusttavo-lima-e-encantou-o-brasil

Natural de Encruzilhada do Sul, cidade no estado do Rio Grande do Sul, o violinista Douglas Mendes morreu nesse sábado (7/6). Antes de tocar com grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, o músico iniciou sua carreira em 2014, quando integrou o “Grupo Sinfonia Gaúcha” ao lado de Luiz Cardoso, explorando repertórios que uniam música clássica e tradições regionais.

Seu talento o levou a se destacar no cenário local, fundando uma produtora musical em 2015 e se afirmando na cena gaúcha.

Douglas Mendes com Gusttavo Lima
Douglas Mendes e cantor uruguaio Lucas Sugo
Douglas Mendes faleceu aos 36 anos
Ratinho convidou Douglas a um de seus programas

No cenário nacional, ao longo dos anos, Douglas trabalhou com diversos nomes da música brasileira. Seu currículo inclui colaborações com Lauana Prado e bandas como Rainha Musical, Corpo e Alma, Pérola Negra e Sétimo Sentido.

Mas o ponto alto de sua carreira foi a participação no álbum ao vivo “O Embaixador The Legacy”, em 2021, ao lado de Gusttavo Lima. Os dois brilharam na faixa “De Menina para Mulher”, em gravação realizada durante a pandemia da Covid-19.

Além das apresentações em estúdio, Douglas também marcou presença em programas de TV, como o “Programa do Ratinho”, do SBT; e eventos ao vivo, mantendo uma postura discreta em estúdios e festivais da região.

Em 2024, o músico foi diagnosticado com câncer, que se agravou com complicações renais. Mesmo debilitado, Douglas continuou envolvido com a música e compartilhou a evolução de seu tratamento com fãs e amigos. A prefeitura de Encruzilhada do Sul decretou três dias de luto oficial após sua morte. Ele faleceu aos 36 anos de idade.