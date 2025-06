Saída de presidente, renovação, troca de técnico: como estão os clubes fora do Mundial?

“Esquecidos” em meio a disputa do Mundial de Clubes, equipes brasileiras que não estão na competição se preparam para a volta do futebol brasileiro daqui a algumas semanas. Em meio a paralisação, alguns clubes conseguiram resolver problemas importantes e outros tentam arrumar a casa para o retorno das competições previstas para o meio de julho. O Portal LeoDias fez um resumo do que tem sido a pausa de alguns dos clubes com mais torcida no país.

Corinthians

O Corinthians retorna da pausa para o Mundial de Clubes neste sábado (28/6), mas, nos arredores do Parque São Jorge, o futebol não é o principal assunto. Os bastidores vivem um clima tenso, com situações extracampo ganhando os holofotes desde a queda do presidente Augusto Melo.

O atacante Memphis Depay notificou o clube por uma dívida de aproximadamente R$ 6,1 milhões. Ele não é o único com valores pendentes a receber, o que agrava ainda mais a situação financeira do Timão. A ausência do camisa 10 pode atrapalhar a intertemporada comandada por Dorival Júnior, que terá 15 dias de preparação antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

A reapresentação do elenco está marcada para manhã deste sábado (28/6), no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians volta a campo no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Nos bastidores, o cargo de presidente continua em debate. Osmar Stábile segue como presidente interino, enquanto o afastado Augusto Melo aguarda os desdobramentos políticos e jurídicos do caso.

Santos

A diretoria de futebol do Santos se mobilizou pela renovação contratual de Neymar Jr. O estafe do jogador aceitou um novo vínculo de seis meses, com validade até dezembro deste ano, proposta diferente da desejada pelo clube, que visava um acordo até a Copa do Mundo de 2026. O anúncio oficial foi feito na última terça-feira (24/6).

Em contrapartida, Soteldo solicitou sua saída do clube. O meia-atacante acertou com o Fluminense, mas ainda não está em ação na disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Após o período de férias, o elenco santista se reapresentou na última sexta-feira (27/6), de olho no clássico contra o Palmeiras, próximo compromisso pelo Brasileirão.

O técnico Cleber Xavier identificou a necessidade de evolução ofensiva na equipe. Segundo ele, o setor de ataque precisa ser mais eficiente após a pausa para o Mundial.

Atlético-MG

O Atlético-MG volta ao cenário em julho com uma ótima notícia: o técnico Cuca poderá escalar o que muitos já consideram o “time ideal”. A pausa de 30 dias para o Mundial de Clubes foi fundamental para a recuperação de jogadores importantes do elenco.

Entre os reforços que retornam ao time estão o lateral Guilherme Arana e o atacante Tomás Cuello, ambos peças-chave no esquema do treinador. No entanto, notícias negativas também rondam a Cidade do Galo… Uma entrevista coletiva bombástica de um dos donos do clube, Rafael Menin, revelou o cenário delicado das contas do clube.

O Atlético busca parceiros para promover investimentos a fim de tampar buracos contraídos por dívidas no clube. Após muitos anos sendo um dos clubes com maior investimento, devemos ter um Galo mais comedido no mercado de transferências.

A reapresentação do elenco está marcada para esta segunda-feira (1º/7). Caso o time tivesse vencido os dois últimos jogos antes da parada, os atletas teriam direito a um fim de semana de folga. Como isso aconteceu, os dias de descanso serão descontados das férias no fim do ano. O próximo compromisso do Galo pelo Brasileirão será no dia 14 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

São Paulo

O São Paulo se representou na última quinta-feira (26/6), no CT da Barra Funda. O time conta com o novo técnico Hernán Crespo contratado pelo clube após a saída de Luiz Zubeldía.

Crespo tera a missão de resolver problemas do time com mal desempenho pelo treinador. O clube está nas oitavas de final da Libertadores e na Copa do Brasil, no entanto, ocupa o 14 posição do Brasileirão, com 12 pontos, um acima da zona do rebaixamento.

O Tricolor volta a campo na metade de julho contra o Flamengo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino mantém sua filosofia de valorizar atletas formados nas categorias de base do próprio clube. Ao contrário da maioria dos clubes, o clube prioriza a formação de jogadores em vez de investir em nomes consagrados do mercado. O objetivo é claro: ter, em até cinco anos, uma equipe principal composta majoritariamente por atletas revelados em casa.

A estratégia faz parte de um planejamento de longo prazo traçado pela diretoria, que vê nas divisões de base a chave para um modelo sustentável e competitivo. Então, nesse retorno a base é o principal aliado do técnico Fernando Seabra.

Sob o comando do Treinador, o time volta a campo no dia 13 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo retorno do Brasileirão.

Internacional

O Internacional chega à pausa da temporada pressionado no Brasileirão. Após 12 rodadas, o time soma apenas 11 pontos, está na 17ª colocação e luta contra o rebaixamento, com dois triunfos, cinco empates e cinco derrotas.

Apesar do desempenho ruim na liga, o Colorado teve boas campanhas nas copas. Está classificado na Copa do Brasil e terá o Flamengo como adversário nas oitavas de final da Libertadores, com jogo de ida marcado para o dia 13 de agosto.

O time de Roger Machado aposta em posse de bola e organização ofensiva no 4-2-3-1. Alan Patrick segue como principal nome do elenco, com Johan Carbonero e Braian Aguirre como destaques da temporada.

O título do Gauchão, conquistado sobre o Grêmio, foi o ponto alto do semestre. A pausa no calendário será decisiva para o Inter reorganizar o elenco e tentar reagir na Série A, ao mesmo tempo em que se prepara para um confronto de alto nível na competição continental.

Grêmio

O Grêmio chega para o segundo turno do Brasileirão 2025 em situação intermediária, ocupando a 11ª colocação com 16 pontos em 12 jogos, resultado de 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 12 gols marcados e 15 sofridos (saldo -3).

A equipe caiu precocemente na Copa do Brasil, eliminada pelo CSA após empate em 0 a 0 em casa, revés que encerrou os planos na terceira fase. O Tricolor agora volta suas atenções à Copa Sul‑Americana, onde disputará o playoff das oitavas contra o Alianza Lima em julho, com chance de enfrentar a Universidad Católica caso avance.

O time passou por troca no comando técnico com a saída de Gustavo Quinteros, substituído por Mano Menezes, e conta com o dinamarquês Martin Braithwaite, autor de 4 gols no Brasileirão e 13 no ano, atuando hoje como a principal referência ofensiva da equipe.

Após a pausa para o Mundial de Clubes, o Grêmio precisará equilibrar desempenho no nacional e a sequência continental, utilizando a intertemporada para ajustar o elenco e buscar estabilidade em campo.

Bahia

A notícia mais importante no noticiário do Bahia foi, sem sombra de dúvidas, a renovação contratual do técnico Rogério Ceni até o fim de 2027. Firme na metodologia do grupo City, a equipe nordestina segue o trabalho do ídolo do São Paulo à frente do clube mesmo após a queda na Libertadores da América.

Em meio a isso, a equipe sonha com o retorno do meio-campista Anderson Talisca que está de férias no Brasil após fim de temporada no futebol turco, onde atua pelo Fenerbahçe. O retorno, no entanto, neste momento parece improvável.

O primeiro jogo após a pausa será disputado pela Copa do Nordeste, no dia 9 de julho, contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto será disputado ainda em meio a disputa do Mundial de Clubes.

Na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Bahia retorna a competição nacional contra o Atlético-MG na Arena Fonte Nova no dia 12 de junho. Três dias depois já tem um jogo decisivo contra o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, em casa. Caso passe da fase de play-off, terá o Fluminense como rival nas oitavas de final.

Vitória

O Vitória chega à pausa do calendário nacional em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 16ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos, somando apenas duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 14, ficando com saldo de -4.

A proximidade da zona de rebaixamento pressiona a equipe, que já foi eliminada da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 para o Náutico, em casa, e também da Copa Sul-Americana, encerrando sua participação ainda na fase de grupos.

Sem competições paralelas a disputar, o clube agora concentra esforços exclusivamente no Brasileirão. O técnico Thiago Carpini permanece no comando, mesmo sob questionamentos, e tenta reorganizar o elenco durante a pausa para o Mundial de Clubes.

A principal contratação da temporada, o atacante Renato Kayzer, correspondeu em campo e tem sido uma das poucas referências ofensivas da equipe. A expectativa é de que o tempo livre e o foco único na Série A possam servir para ajustar falhas e evitar uma nova luta contra o rebaixamento no segundo turno.

Vasco

O torcedor vascaíno pode até estar sentindo uma leve inveja dos rivais cariocas disputando o Mundial de Clubes (e tendo sucesso). No entanto, o último jogo antes da pausa do futebol tirou um peso das costas do torcedor cruzmaltino. A bela atuação na vitória contra o São Paulo por 3 a 1 no MorumBIS deu esperanças para ter sucesso na temporada.

Neste meio tempo, o clube anunciou o português Admar Lopes como seu novo diretor de futebol e olha no mercado meios para melhorar seu elenco. O cruzmaltino também se despediu do francês Dimitri Payet, que rescindiu contrato.

O clube tenta chegar um acordo com o meio-campista Thiago Mendes, que, após uma passagem pelo futebol do Catar, está sem clube. Além disso, tem em pauta o nome do atacante Andres Gómez, do Rennes, da França.

O clube também tem como pauta a renovação com Philippe Coutinho, que está em fim de contrato de empréstimo, cedido pelo Aston Villa. O desfecho, no entanto, deve ser feliz para Vasco, uma vez que o atleta deseja ficar e o clube inglês não deve promover grandes empecilhos.

Fortaleza

Desde o retorno à elite, em 2019, o Fortaleza vive sua fase de maior instabilidade. Eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil para o pequeno Retrô, de Pernambuco, e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a equipe ficou próxima de demitir o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

No entanto, assim como em 2022, quando ocupava a lanterna do campeonato e conseguiu reagir, conseguindo a classificação para a Libertadores, a equipe nordestina manteve o argentino no comando. A ordem agora é arrumar a casa e preparar a equipe para as competições restantes.

Com trocas no departamento de futebol, a equipe tem buscado nomes para reforçar o elenco no mercado sul-americano. Os argentinos Jalil Elias, do Vélez, e Rodrigo Herrera, do Platense, são nomes em pauta.

Enquanto isso, a equipe se prepara para retornar a campo no dia 9 de julho, contra o Bahia, no mata-mata da Copa do Nordeste. A equipe também olha no horizonte o clássico com o Ceará, no dia 13 de julho, que marca o retorno ao campeonato brasileiro, e fase de oitavas da Libertadores, em agosto, quando enfrentará o Vélez.

