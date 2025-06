Saiu! Com vagas para o Acre, Governo divulga resultado do concurso para perito médico federal

O Ministério da Previdência Social divulgou, nesta segunda-feira (23), o resultado final do concurso público para o cargo de Perito Médico Federal. A lista com os nomes dos aprovados foi publicada no Diário Oficial da União.

O edital traz a classificação dos candidatos em diversas regiões do país, incluindo o Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraíba.

Para cada localidade, o documento apresenta o número de inscrição, o nome do candidato, a nota final obtida e a respectiva posição na classificação geral. Também foram divulgadas listas específicas com o resultado final dos candidatos negros.

O concurso visa reforçar o quadro de profissionais responsáveis por perícias médicas em todo o país, área essencial para a análise de benefícios previdenciários e assistenciais.

Confira o resultado:

Perito-medico