Salário triplicado: Abel rejeita vaga de Jorge Jesus no Al Hilal e segue no Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recusou recentemente uma proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube, ex-time de Jorge Jesus, sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 128 milhões. A sondagem ocorreu há cerca de 20 dias e foi confirmada pela ESPN nesta quarta-feira (4/6).

Caso aceitasse a proposta, Abel triplicaria seus vencimentos atuais no futebol brasileiro. No Palmeiras, o treinador recebe aproximadamente 6 milhões de euros por ano (mais de R$ 18 milhões), o que equivale a cerca de R$ 3 milhões mensais.

Ainda assim, o treinador português optou por manter a postura adotada em abordagens anteriores. Segundo a apuração, Abel não avançou nas tratativas e evitou prolongar qualquer conversa com o clube saudita.

“O projeto do Al Hilal, apesar do grande poderio financeiro por trás, não enche tanto assim os olhos de Abel Ferreira”, informou a ESPN, acrescentando que o técnico tem situação sólida no comando do time paulista.

Enquanto o Al Hilal se aproxima do anúncio de Simone Inzaghi, que se despediu da Inter de Milão após o vice-campeonato da Uefa Champions League, Abel Ferreira concentra suas atenções no Mundial de Clubes. O torneio será disputado nos Estados Unidos, e o Palmeiras estreia no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Porto.

Antes disso, a equipe alviverde vem de uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e segue em fase de preparação para a competição intercontinental. As conversas por uma possível extensão contratual entre Abel e o Palmeiras, segundo a ESPN, estão em andamento, mas devem ter definição apenas após o Mundial.