Samambaia empata em 0 x 0 no fechamento da rodada do Candangão Sub-20

O Samambaia ficou no empate com o Gama, por 0 x 0, no fechamento da 4ª rodada do Candangão Sub-20. O jogo foi equilibrado, e o cachorro salsicha chegou a ter um pênalti não marcado e um gol anulado.

Com o resultado, o time segue invicto e na liderança do grupo A, com 10 pontos, ainda sem levar gols. Confira como foi o jogo:

Leia também

Primeiro Tempo

O Samambaia começou com pressão, e logo no primeiro minuto teve boa oportunidade. Após cruzamento, a zaga afastou e, na sobra, Naruto conseguiu linda bicicleta, mas a bola saiu sem perigo. Aos 11 minutos, o Gama respondeu. Igor tentou o chute da entrada da área, mas não levou perigo.

Aos 14 minutos o visitante chegou com muito perigo. Rafael Silva cruzou, o goleiro Guilherme travou a finalização, e na sobra fez um verdadeiro milagre, ao defender a queima roupa o chute no rebote.

Com 19 minutos, outra boa chance para o Gama. Após troca de passes, Pedro Lucas ficou livre na meia lua e chutou forte, Guilherme fez outra ótima defesa. Aos 20 minutos o Samambaia respondeu. Yuri pegou a sobra, driblou e chutou forte, mas o goleiro fez a defesa.

Com 23 minutos no marcador, os visitantes só não abriram o placar graças a trave. Rafael Silva fez grande jogada, driblou três defensores e tentou o cruzamento, a bola desviou na zaga e caprichosamente bateu na trave.

Aos 30 minutos, o time teve outra boa oportunidade. Rafael Silva mais uma vez escapou pela esquerda e fez o cruzamento, o goleiro Guilherme saiu mal, mas conseguiu se recuperar na sequência do lance para evitar o gol.

Sem maiores oportunidades, uma nova chance veio somente aos 44 minutos, e foi do Gama. David recebeu na direita, cortou pro meio e finalizou, a bola subiu e saiu sem perigo. Na última chance da primeira etapa, o Samambaia respondeu, aos 46 minutos. Sebastyan dominou na intermediária e chutou sem a bola cair, levando perigo ao adversário.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Samuel Reis/Samambaia FC 2 de 6

Samuel Reis/Samambaia FC 3 de 6

Samuel Reis/Samambaia FC 4 de 6

Samuel Reis/Samambaia FC 5 de 6

Samuel Reis/Samambaia FC 6 de 6

Samuel Reis/Samambaia FC

Segundo Tempo

O Gama chegou logo no primeiro ataque, ainda no primeiro minuto. Após cruzamento, Pedro Lucas emendou de primeira e por pouco não abriu o placar. Aos nove minutos, o Samambaia teve um penalti não marcado. Depois de um cruzamento de Kauã, Naruto chegaria pra finalizar e foi empurrado na frente do gol, mas a arbitragem nada marcou.

Aos 12 minutos o Gama voltou a levar perigo. Carlos recebeu, se antecipou à marcação e chutou bem, mas novamente Guilherme fez grande defesa. Com 15 minutos, outra chance para o Cachorro salsicha. Após escanteio, Luiciano ganhou no alto e colocou para Relre, que sem deixar a bola cair chutou forte, mas a finalização foi em cima do goleiro.

Melhores no segundo tempo, os donos da casa tiveram mais uma chance aos 17 minutos. Vitinho viu o espaço abrir e tentou a finalização, mas a bola saiu fraca.

Aos 28 minutos o Gama tentou outra vez chegar. Pedro Lucas chutou de longe, mas a bola subiu. Na reta final, com 37 minutos, resposta do Samambaia. Liedson roubou a bola e, no contra ataque, tocou para Vitinho, que cortou para dentro e chutou forte, em chance que passou perto. O Samambaia chegou a abrir o placar aos 41 minutos, com João Victor, mas o gol foi anulado por impedimento.

Ficha técnica

Samambaia 0 x 0 Gama

Candangão BRB 2025, Quarta Rodada

Local e horário: Boca do Jacaré, domingo (1/6), às 10h

Árbitro: Cássia França

Assistente 1: Renato Tolentino

Assistente 2: Felipe Oliveira

Quarto árbitro: Brehmer Lemes

Samambaia

Guilherme; Liedson, Cocão, Luiciano e DG (Kauã); Welligton Rato (Sebastyan), Yuri (Juninho) e Isaque; Vitinho, Naruto (Moreira) e Relre (João Victor)

Técnico: Luís dos Reis

Cartões Amarelos:

Gama

Gui; Flávio (Enzo), George, Igor e Samuel; Lucas (Bryan Alves), Pedro Lucas e Matheus (Cláudio); Rafael Silva, Carlos e David (Yago)

Técnico: Alisson Martins

Cartões Amarelos: George