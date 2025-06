Samu de Cruzeiro do Sul cria canal de WhatsApp para zona rural e comunidades ribeirinhas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul anunciou, nesta segunda-feira (9), a criação de um novo canal de comunicação exclusivo para moradores da zona rural e comunidades ribeirinhas do município. A partir de agora, os pedidos de socorro dessas regiões também podem ser feitos pelo WhatsApp, através do número (68) 3322-1600.

A medida visa ampliar o acesso ao serviço em locais onde não há cobertura de telefonia convencional, mas onde há sinal de internet disponível. A iniciativa pretende agilizar o acionamento das equipes de emergência em áreas de difícil acesso, garantindo mais rapidez e eficácia no atendimento.

De acordo com o comunicado oficial, ao entrarem em contato pelo aplicativo, os moradores devem informar o nome completo, endereço com ponto de referência e uma descrição dos sintomas ou da situação de emergência.

Já os moradores da área urbana de Cruzeiro do Sul devem continuar utilizando o número tradicional 192 para solicitar atendimento médico de urgência.