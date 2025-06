Santander abre 5 mil bolsas de estudo gratuitas em tecnologia exclusivas para mulheres; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o programa Santander Code Girls, iniciativa do Santander e da F1RST empresa de tecnologia do grupo em parceria com a Amazon Web Services (AWS). O programa oferece 5 mil bolsas de estudo gratuitas exclusivas para mulheres interessadas em ingressar ou se especializar na área de tecnologia, com foco em computação em nuvem e DevOps. A trilha de aprendizado é 100% online, oferecida pela plataforma DIO (Digital Innovation One), e está disponível até o dia (3) de agosto, sem exigência de conhecimento prévio ou vínculo com o banco.

Durante o bootcamp, as participantes aprenderão desde os fundamentos de cloud computing até práticas avançadas com ferramentas como AWS Lambda, Kubernetes e sistemas de automação e monitoramento. O conteúdo prepara as alunas para a certificação oficial AWS Cloud Practitioner, e as 250 melhores participantes receberão vouchers integrais para realizar a prova. Além disso, as formandas com melhor desempenho poderão concorrer a vagas como Analista de Tecnologia na F1RST, em São Paulo empresa que já contratou mais de 40 profissionais por meio das edições anteriores do programa.

O Code Girls chega à sua 3ª edição, com mais de 14 mil mulheres impactadas até o momento. O objetivo é reduzir a desigualdade de gênero em um setor que ainda registra baixa representatividade feminina menos de 20%, segundo a pesquisa “Mulheres na TI 2023”. Para os organizadores, o projeto não apenas promove diversidade, mas também capacita as participantes para atender à crescente demanda por profissionais qualificadas na área de tecnologia.