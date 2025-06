Santos e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão: saiba onde assistir

Um dos duelos mais tradicionais do futebol brasileiro agita a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1º/6), Santos e Botafogo se enfrentam na Vila Belmiro, às 16h. As duas equipes chegam para o compromisso em busca da vitória para se reabilitar na disputa.

Fechar modal.

Igor Jesus foi o autor do gol do Glorioso na partida da Libertadores

Vítor Silva/Botafogo 2 de 2

Com gol de Guilherme, Santos consegue ganhar do Vitória fora de casa

Reprodução/Redes Sociais

Após amargar mais de um mês sem vencer, o Santos conseguiu seu segundo triunfo na competição na última rodada, quando bateu o Vitória por 1 x 0, no Barradão. Apesar do resultado positivo, a equipe segue na zona do rebaixamento, em 18º, com apenas oito pontos conquistados.

Depois de conseguir uma classificação heroica na Libertadores, o Botafogo tenta se recuperar no Brasileirão. O time é o 11º colocado, com 12 pontos. Nos últimos cinco compromissos, venceu dois deles, perdeu dois e empatou o último, no clássico contra o Flamengo.

Onde assistir

A partida entre Santos x Botafogo, pela 11ª rodada do Brasileirão, será transmitida pela TV aberta (Globo) e por pay-per-view (Premiere).