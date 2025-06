São João da Thay: Fernanda Ganzarolli festeja mudança de vida no Maranhão

Vamos ajudar quem está começando? Fernanda Ganzarolli e o seu bordão conquistaram o Brasil inteiro, após uma verdadeira lição de humildade com o cantor gospel João Igor. Agora, a influenciadora colhe os bons frutos e está fazendo sucesso por onde passa. A sensação da internet prestigiou mais uma edição do São João da Thay, festival promovido por Thaynara OG, que conseguiu reunir 75 mil pessoas em uma edição aberta pela primeira vez ao público no Maranhão. Em entrevista concedida ao portal LeoDias, com o repórter Nizam Hayek, a blogueira, que está vendo sua carreira alavancar, comemorou as mudanças em sua vida.

“É o melhor São João do Brasil, aqui no Maranhão, com a Thaynara! Minha vida está maravilhosa. Eu não tinha nem R$ 1 para pagar a passagem do ônibus, e agora estou arrasando. Graças à internet, estou bem, fazendo publicidades e amando o Brasil. Um beijo, Leo Dias! Quero agradecer o carinho que você tem por mim e pelo João Igor. Deus te abençoe! Vem, coleguinha!”, disparou Ganzarolli. Ultrapassando 830 mil seguidores, a personalidade do universo digital criou uma vaquinha online, em abril deste ano, estipulando a meta de R$ 500 mil.

Até o momento, a estrela contou com a ajuda de 2.792 apoiadores e já arrecadou o valor de R$ 71.493,68: “Ajude-me a conquistar meu lar e recomeçar com dignidade”, diz a blogueira na divulgação. Abrindo o coração com os fãs, Fernanda desabafou sobre transformar a sua realidade: “A vida é feita de ciclos, e eu estou determinada a iniciar um novo capítulo. Longe das dores do passado e com esperança no futuro. Ter minha própria casa não é apenas um sonho, mas uma necessidade para garantir que nunca mais precise voltar para um lugar onde sofri tanto”.

“Cada gesto de apoio me aproxima desse objetivo. Se você deseja contribuir para essa mudança e fazer parte dessa conquista, sua ajuda será imensamente valiosa”, finalizou a figura midiática. A moça, que se denomina como travesti, utiliza sua visibilidade para compartilhar experiências pessoais e promover a inclusão e o respeito à diversidade. Tornando-se a queridinha dos famosos, já se encontrou com Erika Hilton, Maya Massafera, Nany People e outros nomes importantes do cenário LGBTQIAPN+.