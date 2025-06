São João na Rede: Paraíba leva festejos juninos a comunidades rurais

A cidade do Conde, no litoral sul da Paraíba, será a primeira parada do projeto São João na Rede, da Secretaria de Cultura do estado. Os moradores do sítio Mata da Chica vão receber feiras de gastronomia e artesanato e assistir a apresentações de quadrilhas juninas e shows do trio Os Bem Chegados, da banda Forró Caçuá e da cantora Lucy Alves.

O secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, explica que a programação tem endereço certo na edição deste ano do projeto:

A ideia é levar o São João para onde geralmente não chega a festa mais tradicional da região nordeste. Esse ano, as crianças também serão contempladas na programação, com a história do forró sendo contada por meio de um teatro de bonecos.

O São João na Rede está na sexta edição e começou durante a pandemia da covid-19, quando a valorização do forró tradicional acontecia somente em transmissões ao vivo nas redes sociais. Agora, em 2025, comunidades rurais de 12 cidades da Paraíba vão receber as atrações.

Arraiá Brasil

A EBC exibirá os principais festejos juninos do Nordeste na tela da TV Brasil nas ondas da Rádio Nacional. Serão transmitidas, ao vivo, as festas de Campina Grande, na Paraiba, de Caruaru, em Pernambuco, e de Salvador e Amargosa, na Bahia.

Serão 24 dias com 110 horas de transmissão, sempre às quintas, sextas, sábados, domingos e segundas-feiras, até o dia 30 de junho. Na TV, a cobertura ganhou o slogan Do xote ao Baião, TV Brasil é São João.

As transmissões contam com emissoras parceiras PREF TV de Caruaru, TVE Bahia e TV UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e com a Prefeitura de Campina Grande.

O Arraiá Brasil também pode ser acompanhado online, pelos aplicativos TV Brasil play e EBC Rádios.