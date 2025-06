Saúde do Acre bate recordes de transplantes realizados pelo SUS no ano de 2024; saiba mais

O Acre alcançou um marco inédito na saúde pública ao registrar, em 2024, o maior número de transplantes já realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Foram mais de 30 mil procedimentos em todo o país no ano, e o Acre tem se destacado pelo avanço expressivo e pela consolidação do serviço, com números crescentes e estrutura cada vez mais qualificada.

Desde o início do programa de transplantes no estado, já foram realizados 543 procedimentos, sendo 333 de córnea, 105 de rim, 103 de fígado e 2 de tecido ósseo — este último, uma novidade histórica. O primeiro transplante de tecido ósseo foi realizado no dia 3 de junho, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), com apoio do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), do Rio de Janeiro.

Segundo o governador Gladson Cameli, os resultados são fruto de esforços conjuntos entre o governo estadual, o Ministério da Saúde e a dedicação das equipes locais. “Nosso foco é salvar vidas, e esses números mostram que estamos no caminho certo”, afirmou.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, também destacou a importância do serviço: “Cada transplante representa uma vida transformada. É motivo de orgulho ver o Acre alcançar esse nível de excelência”. A coordenadora do setor de transplantes, Valéria Monteiro, lembrou que o trabalho vai além da técnica: “É acolhimento, preparação e responsabilidade com cada paciente”.

Os resultados mais recentes demonstram crescimento significativo. Em 2024, foram realizados 42 transplantes de córnea (contra apenas 6 em 2023), além de 5 transplantes de rim e 16 de fígado. O 100º transplante de fígado foi registrado em abril de 2025, consolidando o Acre como referência na Região Norte.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforça que a meta é reduzir a necessidade de deslocamento para outros estados. “Estamos levando procedimentos de alta complexidade para mais perto das pessoas. É o SUS funcionando na ponta, com qualidade e compromisso”, disse.

Esse avanço acompanha uma tendência nacional. Em 2024, o Brasil bateu seu próprio recorde com mais de 30 mil transplantes realizados, impulsionado por novas medidas do Ministério da Saúde, como a Prova Cruzada Virtual e o fortalecimento do Programa Nacional de Qualidade em Doação para Transplantes (ProDOT), voltado à humanização e agilidade dos processos.

