Saúde e cuidado no Via Verde Shopping: Parceria com a UNAMA realiza ação com testes rápidos gratuitos a população

Nos dias 19 e 20 de junho, das 14h às 18h, a UNAMA, em parceria com o Via Verde Shopping, realiza uma ação especial de saúde com a oferta gratuita de testes rápidos voltados ao público adulto. Serão disponibilizados exames para detecção de Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV, em um ambiente seguro e com orientação profissional.

A atividade acontece nas salas de metodologias da UNAMA e tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e aos cuidados preventivos. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Testes rápidos são ferramentas essenciais na prevenção e no diagnóstico precoce de infecções, contribuindo diretamente para o tratamento adequado e a interrupção das cadeias de transmissão. Realizá-los é um ato de cuidado consigo mesmo e com o outro, fortalecendo uma cultura de responsabilidade coletiva e autocuidado. A presença desses serviços em espaços acessíveis e acolhedores amplia ainda mais seu alcance e impacto social.

A ação acontece no mesmo período em que o Via Verde Shopping apresenta ao público experiências voltadas ao universo criativo e educativo para todos, como o parque interativo mundo LEGO, em uma iniciativa que reforça a proposta de equilíbrio entre entretenimento e bem-estar, criando ambientes em que toda a família se sinta acolhida.

Com essa união entre diversão e saúde, o Via Verde Shopping reafirma seu papel como um centro de convivência, com foco ao cliente, que valoriza o bem-estar em todas as suas formas.

