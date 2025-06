sc-registra-menor-temperatura-do-ano-com-carros-e-camisetas-congelados

São Joaquim, na serra catarinense, amanheceu com os campos cobertos por geadas, e registrou a menor temperatura do ano em Santa Catarina nesta quarta-feira (11/6). Segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo no Estado, a cidade registrou -6,28°C por volta das 6h no Vale do Caminhos da Neve.

Além de São Joaquim, outros nove municípios da Serra também registraram temperaturas negativas no amanhecer desta quarta. Em Urupema, considerada a cidade mais fria do Brasil, os termômetros marcaram -5,34°C por volta das 6h. Em Bom Jardim da Serra, a menor temperatura foi de -4,96°C e em Urubici de -3,52°C.

