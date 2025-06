Schwarzenegger e Whoopi Goldberg trocam farpas ao vivo durante debate sobre imigração

O clima esquentou no estúdio do talk show norte-americano The View nesta semana. Durante a entrevista de Arnold Schwarzenegger, que promovia a segunda temporada da série Fubar, da Netflix, uma fala do ator sobre imigração causou desconforto e deu início a um embate com a apresentadora Whoopi Goldberg.

Questionado sobre os protestos em torno da política imigratória dos Estados Unidos, Schwarzenegger afirmou que imigrantes deveriam “se comportar como convidados” no país. “Você tem que fazer as coisas legalmente. E as pessoas que estão fazendo coisas ilegais nos Estados Unidos são os estrangeiros. Não são inteligentes. Porque quando você vem para os Estados Unidos, você é um convidado. E você tem que se comportar como um convidado”, disse o ator, que é austríaco naturalizado americano.

A declaração gerou imediata resposta de Whoopi Goldberg: “Certo, mas Arnold, não se esqueça: 90% das pessoas que vêm aqui estão tentando fazer a coisa certa. E muito do que está acontecendo agora é que pessoas estão sendo arrancadas do país sem que elas devessem. Pessoas que têm vistos, pessoas que têm todas essas coisas. Então, queremos as pessoas certas. Não queremos pessoas que estejam fazendo coisas ruins”.

A discussão também contou com a participação da advogada e co-apresentadora Sunny Hostin, que destacou: “Os imigrantes têm muito menos probabilidade de cometer crimes neste país do que os cidadãos nascidos nos Estados Unidos”.

O episódio repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre os que concordaram com o posicionamento firme de Whoopi e aqueles que defenderam a visão de Schwarzenegger sobre a legalidade da imigração.

