“Se agirem mais uma vez na covardia, lutaremos”, diz MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo, 26, fez um desabafo nas redes sociais neste sábado (7) e disse que ainda se impressiona com o tanto de pessoas que foram até a porta do presídio, no Rio de Janeiro, onde estava preso. Ele declarou que chegou a ser avisado que tinham muitas pessoas, mas não imaginava o tanto.

“Confesso que quando chegou para mim que ‘lá fora está lotado’, eu não esperava que seria tudo isso de gente! Lá dentro eu falei que era querido, mas não sabia o quanto! E quando vi essa multidão de crianças chorando, idosos, confesso que fiquei sem acreditar, sério mesmo. Falei ‘não é possível isso aqui, não’… mas era real”, escreveu ele que lançou uma música de dentro da cadeia.

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, nome verdadeiro do artista, voltou a afirmar que sua prisão foi injusta e caracterizou a ação como abuso de poder.

“Gente, essa luta foi por mim e peço para que se eles agirem mais uma vez na covardia com qualquer um dos nossos, lutaremos de novo. Não vamos mais permitir esse abuso de poder”, comentou. “Saiba que vocês me deram um ânimo. Vocês me mostraram que se nós nos unirmos, somos capazes de vencer. Até eu cair, saiba que estarei aqui para essa guerra. MC Não é bandido”, finalizou.

O cantor de funk que ficou preso por cinco dias por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele ficou detido no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro.