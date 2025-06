“se-atacarem-de-novo,-a-gente-vai-lutar”,-diz-mc-poze-do-rodo

Após sua saída do presídio Bangu 3, neste sábado (7/6), MC Poze do Rodo fez um desabafo nas redes sociais, expressando surpresa e gratidão ao se deparar com uma multidão. “Confesso que quando chegou para mim que ‘lá fora está lotado’, eu não esperava que seria tudo isso de gente! Lá dentro eu falei que era querido, mas não sabia o quanto! E quando vi essa multidão de crianças chorando, idosos, confesso que fiquei sem acreditar, sério mesmo’, relatou ele em um texto emocionante.

Ainda no Instagram, o cantor enfatizou a injustiça de sua prisão por cinco dias, acusando o Estado de abuso de poder: “Peço para que se eles agirem mais uma vez na covardia com qualquer um dos nossos, lutaremos de novo. Não vamos mais permitir esse abuso de poder”. O cantor reforçou: “Até eu cair, saiba que estarei aqui para essa guerra. MC Não é bandido”.

Funkeiro também comentou sobre o caso no Morro do Santo Amaro, Zona Sul do Rio de Janeiro Reprodução: Instagram/MC Poze do Rodo Poze afirmou que vai realizar uma celebração beneficente Reprodução: Instagram/MC Poze do Rodo Poze do Rodo em entrevista após ser preso nesta quinta-feira (29/5) Poze do Rodo – Foto: Reprodução/Internet MC Poze do Rodo Reprodução: Instagram/Poze do Rodo

Mais tarde, Poze também se posicionou com firmeza contra intervenções policiais durante eventos comunitários, tomando como exemplo uma festa junina no Morro do Santo Amaro, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde, segundo ele, um inocente foi morto. “Hoje vocês tão vendo aí o que aconteceu no Santo Amaro, festa junina pacífica, organizada e feliz, mas a polícia não aguenta ver favelado se divertindo! subiram lá e mataram um inocente! Depois vocês não entendem a nossa revolta!”, desabafou, acusando preconceito estatal.

A informação compartilhada por Poze foi confirmada pela Polícia Militar do Rio. No Morro do Santo Amaro, acontecia uma festa junina na madrugada deste sábado (7/6) que terminou tragicamente na morte de um rapaz. Cinco pessoas foram baleadas durante a operação do Bope; a PM disse que a ação foi motivada por um possível confronto entre facções rivais, e os agentes teriam sido recebidos a tiros. A corregedoria investiga o caso com base em imagens das câmeras corporais.

Em tom de agradecimento à comunidade, Poze anunciou uma celebração beneficente que será realizada neste domingo (8/6): “Amanhã vou fazer uma festa no campo do complexo para a criançada como forma de agradecimento por tudo que fizeram por mim. Vai ter brinquedo inflável, comida, palco com show meu e de vários convidados”.

Ele assegurou que tudo será feito dentro dos termos legais: “Esse evento respeita todas as determinações do Poder Judiciário em relação a mim”, disse Poze, declarando respeito ao tribunal que, segundo ele, “não criminalizou a favela e nem o favelado”.

Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi detido no dia 29 de maio em sua residência no Recreio dos Bandeirantes pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sob suspeita de apologia ao crime e associação com o Comando Vermelho, após vídeos de seus shows com presença de traficantes armados. No dia 2 de junho, Poze conseguiu habeas corpus concedido pelo desembargador Peterson Barroso, que criticou a forma de sua prisão e liberou o cantor.